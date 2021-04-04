Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Burdur’da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza

Burdur’da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza

- Sokağa çıkma kısıtlamasından görüntüler

( BURDUR ) BURDUR

Polis Para Cezası Lyon Bisiklet Polis Ekipleri 


- Burdur’da bu hafta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentte sessizlik hakim sürerken hastalığın görülmeye başladığı günden bu yana 2 Bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 Milyon 187 Bin 308 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur, sessizliğe büründü. Meydanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kentin birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, hastalığın görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihinden 2021 Mart ayının son gününe kadar Burdur’da 2 Bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 Milyon 187 Bin 308 TL idari para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement