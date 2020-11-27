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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BURDUR - Cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi

BURDUR - Cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi

- Avukat gurubundan görüntü - Grup adına Avukat Esra Ergon'un konuşması - Mağdur çocuğun annesi G.B'nin konuşması - Grubun slogan atıp alkış tutması Burdur 'da cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildiBURDUR (AA) - Burdur 'un Karamanlı ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.B. (36), yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.Mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay, cinsel tacizden de 10 ay hapis cezası verdi.Yargılama sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup avukat, çocuk istismarına tepki gösterdi.Karamanlı ilçesinde H.B. çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl suçundan tutuklanmıştı.

Duruşma Salonu Cinsel İstismar Çocuk İstismarı Hapis Cezası Tutuklu Sanık 

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