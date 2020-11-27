BURDUR - Cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi
- Avukat gurubundan görüntü - Grup adına Avukat Esra Ergon'un konuşması - Mağdur çocuğun annesi G.B'nin konuşması - Grubun slogan atıp alkış tutması Burdur 'da cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildiBURDUR (AA) - Burdur 'un Karamanlı ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.B. (36), yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.Mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay, cinsel tacizden de 10 ay hapis cezası verdi.Yargılama sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup avukat, çocuk istismarına tepki gösterdi.Karamanlı ilçesinde H.B. çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl suçundan tutuklanmıştı.
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