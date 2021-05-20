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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etti

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etti

- Bakan kurumun antik kenti gezmesi, - Kbyra Kazi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru'nun Bakan Murat Kurum'a bilgi vermesi - Bakan Murat Kurum'un antik kentte yer alan Meduısa Mozaiğini incelemesi - Murat Kurum'un Gölhisar Belediyesi araç tanıtım töreni açılışına katılması - Murat Kurum'un konuşması - Kurdele kesimiBURDUR (AA) - Bazı incelemelerde bulunmak üzere Burdur 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gölhisar ilçesinde yer alan Kbyra Antik Kenti'ni ziyaret etti.Antik kenti gezen Bakan Kurum, Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru'dan antik kent hakkında bilgi aldı.

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