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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz karantinada

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz karantinada

Burdur Belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz' in son toplantı görüntüsü

( BURDUR )- Annesinin Korona vurüs testi pozitif çıkan başkan kendini karantinaya aldı BURDUR

Hastalık Sosyal Medya Karantina Geçmiş Olsun Toplantı 


- Annesinin PCR teski pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kendini karantinaya aldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz bugünkü meclis toplantısında hastalığın tedavisinin olmadığını,ilacının bulunmadığını ve birkaç meçles üyesinin hastalık sebebiyle karantinaya alındığını açıklamasının ardından akşam saatlerinde annesinin Korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu ve tedbir amaçlı kendisinin de evde karantinaya girdiğini duyurdu. Başkan Ercengiz'in sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Değerli hemşehrilerim, sevgili annemize Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz”
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