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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Aynı güzergahtaki iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

BURDUR - Aynı güzergahtaki iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

- Kaza yapan tırlar - Polis ekiplerinin inceleme yapması - Kaza yapan otomobil - Hastaneden görüntü Burdur 'da aynı güzergahtaki iki trafik kazasında 4 kişi yaralandıBURDUR (AA) - Burdur 'da aynı güzergahta meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Halil Kırcaburun idaresindeki 07 FBH 92 plakalı tır, Isparta - Burdur kara yolu Sanayi Kavşağı'nda, Mustafa Altaş yönetimindeki 15 AB 128 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı.Şarampole devrilen tırın sürücüsü Kırcaburun yaralandı. Yem yüklü tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.112 Acil Çağrı Merkezinden yönlendirilen sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kırcaburun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Aynı güzergah üzerindeki Antalya Kavşağı'nda da Selim Kara idaresindeki 11 DJ 835 plakalı otomobil ile Hüseyin Sirkeci yönetimindeki 11 DJ 199 plakalı otomobil çarpıştı.Sürücülerin yara almadığı kazada otomobillerde bulunan 3 yolcu yaralandı.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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