Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BURDUR - Apartman dairesinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

BURDUR - Apartman dairesinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

- Yangının çıktığı dairenin bulunduğu bina - Yangın çıkan daire - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen çocuklar ve polis memuru - Yangında iki çocuk ile annesini daireden çıkaran itfaiye çavuşu Hasan Çorum'un konuşması - Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak'ın konuşması - İtfaiye araçlarıBir apartman dairesinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Binada mahsur kalanların çıkarılmasını sağlayan polis memuru da dumana maruz kalarak hastaneye kaldırıldıBURDUR (AA) - Burdur 'da bir apartman dairesinde çıkan yangında evde yalnız bulunan iki çocuk, başka dairelerde mahsur kalan anne ve çocukları ile biri engelli 2 vatandaş kurtarıldı.Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir üst dairedeki anne ile iki çocuğu ve başka bir dairedeki engelli kişi de polis memuru Mehmet Erdem ve itfaiye çavuşu Hasan Çorum tarafından dışarı çıkarıldı.Dumandan 4 çocuk, 2 kişi ve polis memuru Erdem etkilendi. Mehmet Erdem hastaneye kaldırılırken, diğerleri ambulansta tedavi edildi. - "Bebeğin ve vatandaşların sağlık durumu iyi" Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, olay yerine geldiklerinde üçüncü kattın balkonundan yoğun duman geldiğini gördüklerini söyledi.

Yangının henüz neden kaynaklandığının belli olmadığını aktaran Ballak, "Binadan 1'i bebek 7 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. 6 kişi dumandan etkilendi, kurtarma çalışmasına katılan bir polis arkadaşımız da yoğun dumana maruz kaldı. Bebeğin ve vatandaşların ambulansta tedavisi yapıldı, çok şükür durumları iyi. Yangını söndürdük. Bu gibi üzücü olayların yaşanmaması için evlerde mutlaka güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor." diye konuştu.
Yangında iki çocuk ile annesini daireden çıkaran itfaiye çavuşu Hasan Çorum da kucağında bebeği bulunan kadının yoğun duman nedeniyle hareket edemediğini belirtti.
Bebeğin gazdan etkilenmemesi için solunum cihazı taktıklarını anlatan Çorum, "Polis memurunun yol göstermesiyle anne, bebeğini ve bir kız çocuğunu binadan indirip sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.

Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Solunum Cihazı 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement