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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURDUR - 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

BURDUR - 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

- Bucak Devlet Hastanesi - Öldürülen kızın sosyal medya fotoğrafı Burdur 'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldüBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.E.Y ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sosyal Medya Genç Kız Polis Cenaze Polis Ekipleri 

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