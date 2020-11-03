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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Burc Halife’de, Bollywood yıldızı Şah Rukh Khan’ın doğum günü kutladı

- Burc Halife’de, Bollywood yıldızı Şah Rukh Khan’ın doğum günü kutladı

Burç Halife'den detay

( DUBAİ ) DUBAİ

Sosyal Medya Doğum Günü 


- Burc Halife, Bollywood yıldızı Şah Rukh Khan doğum gününü ışıklandırarak kutladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife’den, Bollywood yıldızı Şah Rukh Khan’ın 55. doğum günü kutlandı. Burc Halife üzerine, "Mutlu Yıllar Şah Rukh Khan" ve “Doğum günün kutlu olsun“ yazılarak Şah Rukh Khan’ın rol aldığı bazı sahneler ile aydınlatıldı. Burç Halife’nin resmi sosyal medya hesabında “Bollywood yıldızı ve kralı Shah Rukh Khan'ın doğum günü kutladık. Tebrik etmek için Burç Halife, fotoğraflarıyla ve güzel dileklerimizle süslendi. Doğrum günü kutlu olsun” yazdı. Dubai’yi ziyaret eden Bollywood yıldızı ise sosyal medya hesabından Bruç Halife’nin fotoğrafını paylaşarak mutlu olduğunu dile getirdi.
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