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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Burası Bodrum değil Zonguldak

Burası Bodrum değil Zonguldak

- Drone ile plaj detayları

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Koronavirüs Soğuk Hava Dalgası Alabalık 

-- Aktüel kamera, denize girenler, yüzenler, kumsalda güneşlenenler
-- Sadık Sarımehmet ile röp.
-- Denize gelen kadın ile röp.

( ZONGULDAK - DRONE)- Sıcaklık 30 dereceyi geçti, Ekim ayında deniz keyfi yaşadılar ZONGULDAK

- Zonguldak'ta hava sıcaklığının yer yer 30 dereceyi geçmesi üzerine vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti. Plaj sezonunun kapanmasına rağmen vatandaşlar denizin tadını çıkarttı. 15 Eylül itibariyle sezonun kapatıldığı Kapuz Plajı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30 ila 35 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar hafta sonunu denize girerek geçirdi. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen denize akın eden vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaya çalıştı. Ekim ayının ortasında hava sıcaklığının 30 dereceleri bulmasıyla şaşkınlık yaşayan vatandaşlar kış öncesi denizin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeye çalıştı. Çocuklarıyla birlikte plaja gelen Sadık Sarımehmet, "Hava güzel denize geldik. Yazın son fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu sene değişik bir sezon oldu. Uzun zamandan sonra ilk defa Ekim ayında denize girmek nasip oldu. Yoğunluk daha fazla bekliyorduk açıkçası. İnsanlar halen daha deniz soğuk diye gelmemiş olabilirler. Bence çok kalabalık değil" diye konuştu.
Bir başka vatandaş da "Çok güzel biz de değerlendirelim dedik. Ekimin başından beri denize giriyoruz. Küresel ısınma dolayısıyla böyle sıcak olduğunu düşünüyorum. Dün bu kadar yoğun değildi. Bu gün daha çok yoğun. İnsanlar pandemiden dolayısıyla sıkıldı. Sosyal medya da insanları denizin güzel olduğunu söyleyip yönlendiriyor. O yüzden bu kadar yoğunluk oluyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yarından itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor. (OA
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