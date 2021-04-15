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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bunalıma giren polis memuru intihar etti

Bunalıma giren polis memuru intihar etti

İntihar eden polis memurunun evinden detaylar

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-Polis ekiplerinden detaylar
-Bir yakınının sinir krizi geçirmesinden detaylar
-Cenazenin araca yüklenmesinden detaylar
-Zafer Gündüz'ün fotoğrafları

( MANİSA )- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün eski koruması evinde intihar etti MANİSA

- Manisa’da bunalıma giren polis memuru evinde başından silahla intihar etti. İntihar eden polis memuru Zafer Gündüz’ün bir dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün korumalığını yaptığı, son görev yerinin ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu öğrenildi. Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre temaslı olduğu için korona virüs karantinasında bulunan polis memuru Zafer Gündüz (47), tabancayla başından vurarak evinde intihar etti. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede polis memuru Zafer Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gündüz’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gündüz’ün intihar ettiği haberini alan bir yakını ise evinin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadın polis ekipleri ve Gündüz’ün komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Öte yandan memleketi Balıkesir olan polis memuru Zafer Gündüz’ün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eski koruması olduğu ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde koruma görevinde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl babasını kaybettiği öğrenilen Gündüz’ün 3 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.
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