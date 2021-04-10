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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bunalıma giren genç, 10’uncu kattan atlayarak intihar etti

Bunalıma giren genç, 10’uncu kattan atlayarak intihar etti

Olay yerinden görüntü

Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Cesetten görüntü
-Cenazenin kaldırılmasından görüntü
-Ailenin feryatlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, bunalıma giren inşaat mühendisi genç, 10’uncu kattan atlayarak hayatına son verdi. Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki İnşaat Mühendisi M.Ş.B., bunalımdan dolayı bulunduğu sitenin 10’uncu katından atladı. Durumu gören aile fertleri ve komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalelerle M.Ş.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, M.Ş.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi Morguna kaldırıldı. M.Ş.B’nin ailesinin sinir krizi geçirdiği ve evlatlarının öldüğüne inanamadığı görüldü.

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