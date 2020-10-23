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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Adamı evden çıkartırken görüntüler

Polis Hastane Mutfak Tüpü Psikoloji Trol 

-Yerdeki eşyalardan görüntüler
-Polis ekibnden görüntüler
-Güvenlik önlem alınırken görüntüler
-Adamdan görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Polis ve mahalle muhtarının ikna çabaları sonucu evinden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak çevresi için tehlike oluşturdu.Edilen bilgiye göre; İstiklal mahallesi Esen Sokak'ta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı.
Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri kimse yara almadı.
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