Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Buluşmaya gittiği husumetlilerini av tüfeği ile vurdu

Buluşmaya gittiği husumetlilerini av tüfeği ile vurdu

Arşiv görüntüler

( BURSA ) Buluşmaya gittiği husumetlilerini av tüfeği ile öldürdü- Bursa'da aralarında husumet bulunan 2 şahsı silahla öldüren zanlı polis ekiplerinden kaçamadı BURSA

Trafik Polisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı Direksiyon 


- Bursa'da park halindeki otomobilin içinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı, silah sesini duyan trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K.(60) 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı. SİLAH SESLERİNİ DUYAN TRAFİK POLİSİ YAKALANDI Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine yaklaştı. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K., ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Cesetler, Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı