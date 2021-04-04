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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bulgaristan'daki seçimler için Bursa’da oy kullandılar

Bulgaristan'daki seçimler için Bursa’da oy kullandılar

Bulgaristan konsolosluğundan detaylar

Kullar Ulalar 

-Bekleyenler
-Uy kullananlar
-Uy pusulaları
-Farklı açılardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yaşayan, Bulgaristan vatandaşı da olanlar bugün Bulgaristan'da yapılan seçimler için oy kullandı. Oy kullanım sürecine vatandaşların ilgisi yoğun olurken, zaman zaman küçük tartışmalar da yaşandı. Bursa'da yaşayan yaklaşık 6 bin Bulgaristan vatandaşı, Bulgaristan'daki 1989'da dağılan Sovyetler Birliği’nin ardından 11'ncisi düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. 4 bin 247 kentte yaşayan çifte vatandaşın, internet üzerinden oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu kaydedilirken, Bursa konsolosluk bürosu da dahil olmak üzere, Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Kestel ve İnegöl ilçelerindeki okullarda toplamda 8 ayrı noktada oy kullanıldı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, vatandaşların salgın koşullarına dikkat ederek oy kullandıkları ve yoğunluktan ötürü uzun süre sıra beklediklerini görüldü.
(SD-
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