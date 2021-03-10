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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bulgaristan’daki genel seçimler için Türkiye’den 20 bin 890 başvuru

- Bulgaristan’daki genel seçimler için Türkiye’den 20 bin 890 başvuru

Seçim kampanyalarından çeşitli görüntüler

( SOFYA ) SOFYA

Parlamento Seçimleri Aşırı Sağ Seçim Sandığı Genel Seçimler Siyasi Parti 


- Bulgaristan’da 4 Nisan’da yapılacak genel seçimler için Türkiye’de açılacak sandıklarda 20 bin 890 Bulgaristan vatandaşı oy kullanacak. Bulgaristan’da 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde yurtdışında oy kullanacak vatandaşlar için başvuru süresi dün sona erdi. Türkiye’de yaşayan 20 bin 890 Bulgaristan vatandaşının, Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde açılacak sandıklarda oy kullanmak için Merkezi Seçim Komisyonu’na (MSK) başvuru yaptığı açıklandı. En çok başvuru Türkiye’den gelirken, İngiltere’de 16 bin 359, Almanya’da 13 bin 627, İspanya’da 7 bin 778, ABD’de ise 5 bin 56 vatandaşın söz konusu ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanacağı belirtildi. Seçim kampanyası Covid-19 salgını gölgesinde devam ediyor Ülkede 6.3 milyon kayıtlı seçmen bulunurken, MSK’ya kayıt yaptıran 30 siyasi parti ve koalisyon, seçim kampanyalarını yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde sürdürüyor. Meclise girmek için yüzde 4'lük barajı aşması gereken siyasi oluşumlar, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak, seçim kampanyalarını daha çok açık alanlarda ve az katılımla gerçekleştirmeye özen gösteriyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen seçim kampanyalarına ağırlık veriliyor. AB üyesi olmayan ülkelerde 35’ten fazla sandık açılamaması tepki çekiyor Mevcut Seçim Yasası’ndaki, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde 35’ten fazla seçim sandığı açılamayacağına yönelik madde, Türkiye, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde yaşayan binlerce Bulgaristan vatandaşının tepkisini çekiyor. Söz konusu madde, iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) hükümetini dışardan destekleyen aşırı sağ milliyetçi partilerin baskısı sonucu 2016 yılında Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikle getirilmişti. AB üyesi olmayan ülkelerde sandık kısıtlamasına yönelik maddenin, Türkiye’de yaşayan Bulgaristan Türklerinin oylarını kısıtlamak için getirildiği iddia ediliyor. Bulgaristan vatandaşı Türklerin yanı sıra İngiltere, Amerika ve Kanada’da yaşayan yüzbinlerce Bulgar'ın tepkisini çekmesine rağmen 35 sandık sınırlamasının kaldırılması konusunda şimdiye kadar herhangi bir siyasi partiden teklif gelmedi.
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