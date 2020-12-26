- Bulgaristan’da Türkler şehitlerini andı



- Bulgaristan Türkleri, 1984-1989 yılları arasında dönemin komünist iktidarına bağlı güvenlik güçleri tarafından öldürülen şehitler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, birçok siyasi parti temsilcisi ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği çalışanları katıldı.

Bulgaristan’da 1984 ile 1989 yılları arasında Türklere uygulanan asimilasyon politikasına karşı geldikleri için dönemin komünist iktidarına bağlı güvenlik güçleri tarafından öldürülen Türk şehitler için Bulgaristan Türkleri tarafından Kırcaali şehrinde yer alan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yoğurtçular (Mogilyane) köyünde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, köyde 26 Aralık 1984'te öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah’ın anısına yaptırılan anıt çeşmeye çiçekler konularak mezarı başında dualar okundu. Anma etkinliğine ülke genelinden ve yurt dışından çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra Bulgaristan’da Türkler tarafından kurulan siyasi partilerin temsilcileri ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği çalışanları da katıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi kalabalık şekilde düzenlenmeyen anma töreninde vatandaşlar, gün boyunca ayrı ayrı gruplar halinde anıta gelerek şehitleri andı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök şehitleri yaptığı konuşmada, "Bulgaristan Türklerinin totaliter rejime karşı barışçıl ayaklanması, Doğu Avrupa'daki demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak tarihe mal olmuştur. Bu acı günlerin artık bir daha yaşanmamak üzere geride kaldığına inanıyoruz” dedi.

Bulgaristan’da 1944-1989 yılları arasında iktidarda olan komünist yönetim, ülkedeki yaklaşık 2 milyon Türk ve Müslümanın isimlerini silah zoruyla değiştirmeye çalışmış, örf ve adetleri yasaklamış ve karşı gelenleri de hapis cezasına çarptırmıştı. Baskılara karşı gelen onlarca Türk ise işkencelere maruz kalarak hayatını kaybetmişti. 1989 yılının ortalarında yaklaşık 500 bin Türk ve Müslüman, Türkiye’ye göçe zorlanmıştı.



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