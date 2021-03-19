- Bulgaristan’da Rusya lehine çalışan casusluk şebekesi çökertildi

-casusların bilgisayar ekranlarından fotoğraf çektiği anlar



( SOFYA ) SOFYA



- Bulgaristan’da Rusya askeri istihbaratı için çalıştığı tespit edilen 6 kişilik üst düzey askerlerden oluşan casusluk şebekesi çökertildi. Şebekede Bulgaristan Savunma Bakanlığında üst düzey görev alanlar da bulunuyor. Bulgaristan’da Rusya askeri istihbaratına çalıştığı belirlenen 6 kişilik casus şebekesine operasyon gerçekleştirildi.

Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev düzenlediği basın toplantısında, şebekeyi yöneten şahsın Bulgar askeri istihbaratının eski elemanı olduğunu açıkladı.

Şebekenin başındaki kişinin eğitimini Rus askeri istihbarat birimi GRU’nun okulunda aldığı, diğer elemanlarının da Bulgaristan Savunma Bakanlığında üst düzey görevlerde yer aldıkları kaydedildi. Başsavcı İvan Geşev, ilk sırada NATO olmak üzere Ukrayna, Belarus, Karabağ, Irak, Suriye ve diğer sıcak bölgeler hakkında gizli belgeleri Rus istihbaratına ileten casusluk şebekesinin elemanlarının iş bilgisayarlarındaki belgelerin fotoğraflarını çektiğini açıkladı.

Bulgar istihbaratı tarafından çekilen videolarda da Rusya lehine çalışan casusların Savunma Bakanlığının bilgisayarlarından gizli belgelerin fotoğraflarını çektikleri kameraya yansıyor. Casusluk ağını yöneten ve ismi açıklanmayan şahsın, gruptaki diğer elemanları eğittiği, para ve lojistik destek verdiği aktarıldı. Yüz yüze görüşmelerin ise her ay çeşitli restoranlar, spor salonları, evde veya ıssız yerlerde otomobil içinde gerçekleştirdikleri ifade edildi.



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