

- Bulgaristan’da Covid-19 kısıtlamalarına isyan eden restoran sahipleri, korona virüs önlemlerine karşı sivil itaatsizlik hareketi başlatarak kepenk açmaya hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Bulgaristan’da restoran sahipleri, Covid-19 kısıtlamalarına isyan etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve gece kulübü sahipleri, ay sonundan itibaren işletmelerinin açılmaması durumunda kapanma kararına uymayacaklarını açıkladı.

Restoranlar Birliği Başkanı Riçard Alibegov, Bulgaristan'ın Avrupa genelinde korona virüs vakaları sayısında son sıralarda olduğunu belirterek, iki hafta içinde sektörün açılması yönünde karar alınmaması halinde ülke genelindeki tüm restoran, lokanta ve gece kulüplerinin aynı günde çalışmaya başlayacaklarını duyurdu. Artık beklemek için güçlerinin kalmadığını söyleyen Alibegov, ilk önce ülke genelinde protesto eylemi gerçekleştireceklerini, dikkate alınmaması durumunda ise yasağa rağmen işletmelerini açacaklarını vurguladı. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ise yaptığı açıklamada restoran benzeri işletmelerin önemli bir sektör oluşturduğunu belirtse de, halihazırda kendileri için bir önceliği olmadığını ifade etti.

Bakan Angelov, önceliği eğitime, sağlık sistemine ve spor faaliyetlerine verdiklerini aktardı. Bulgaristan’da korona virüs tedbirleri kapsamında 27 Kasım 2020 tarihinden bu yana restoran ve lokantalar kapalı. Yetkililer, salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda gevşemeye gidilebileceğini belirtiyor. Bulgaristan’da toplam vaka sayısı 211 bin 813’e, toplam can kaybı ise 8 bin 483’e ulaştı.



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