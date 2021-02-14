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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bulgaristan’da kar yağışı nedeniyle Türkiye plakalı 30 tır mahsur kaldı

- Bulgaristan’da kar yağışı nedeniyle Türkiye plakalı 30 tır mahsur kaldı

Tırların görüntüsü

Mahsur Kaldı Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Sokaklardan kar görüntüsü

( SOFYA ) SOFYA

- Bulgaristan’da şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Türk plakalı 30 tır yolda mahsur kaldı. Bulgaristan’ı etkisi altına alan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, dünden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bulgaristan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yük taşıyan Türk tırları, yoğun kar yağışı nedeniyle dün geceden bu yana Trakya otobanında bekletiliyor. Karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, 12 tonun üzerindeki yük taşıtlarının Rojen, Prevala ve Peçinsko geçitlerinden geçişlerine izin verilmiyor. Ülkenin iki ana otobanı olan Hemus ve Trakya’da kar temizleme çalışmaları nedeniyle aralıklarla yük araçlarının trafiğe çıkması yasaklanıyor. Yetkililer, termometrenin eksi 10 dereceye kadar düştüğü ülke genelinde sürücüleri gerekmedikçe yola çıkmamaları için uyardı.
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