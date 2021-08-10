- Bulgaristan’da Böyle Bir Halk Var Partisi hükümeti kurmaktan vazgeçti



- Bulgaristan’da son genel seçimlerde en çok oy alan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) hükümeti kurmaktan vazgeçti. Bulgaristan’da siyasi kriz patlak verdi. Bulgaristan’da son genel seçimlerde en çok oy alan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) hükümeti kurmaktan vazgeçti. İTN lideri Slavi Trifonov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu açıklamasında, “Elimizden gelen her şeyi yaptık, İTN hükümetine destek vermeleri için protesto partilerine tüm tavizleri verdik ve jestlerde bulunduk ancak Demokratik Bulgaristan ve Ayağa Kalk Bulgaristan partileri bize ihanet etti" dedi.

Yarın parlamentoda oylamaya sunulması beklenen hükümet taslağını parlamentoya taşımaktan vazgeçtiklerini belirten Trifonov, kendilerinin de hükümet kurma konusunda başka partilere destek vermeyeceklerini, bunun ise yeni seçim anlamına geldiğini kaydetti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Nikolov, Başbakan adaylığından çekildi Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet taslağı oylamasından vazgeçildiği haberini Trifonov’un değil, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov’un beyan etmesi gerektiğinin altı çizildi. İTN partisinin Başbakan adayı Nikolov ise özel nedenleri gerekçe göstererek, Başbakan adaylığından vazgeçtiğini açıkladı.

Bulgaristan’da yeniden seçime gidilebilir Seçim Yasası gereği, birinci partinin hükümeti kurma görevinden vazgeçmesi halinde sıra ikinci partiye geçiyor ancak oy potansiyeline göre ikinci parti konumunda bulunan eski Başbakan Boyko Borisov’un Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet kurma görevini aldıkları gün Cumhurbaşkanı Radev’e iade edeceklerini açıklamıştı. Eğer GERB partisi de hükümeti kurmaktan vazgeçerse Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoda bulunan kendi seçtiği bir siyasi gruba görev verebilir. Parlamentodaki üçüncü siyasi grup da hükümeti kuramazsa cumhurbaşkanı yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Siyasi gözlemciler, parlamentodaki siyasi oluşumların hükümeti kurma konusunda bir uzlaşıya varmalarının zor olduğunu belirtirken, tekrar sandığa gidilmesin beklendiğini kaydediyor. Bulgaristan’da hükümet kurulmazsa halk Nisan’dan bu yana 3’üncü kez sandık başına gidecek.

