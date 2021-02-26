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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bulgaristan Başbakanı Borisov: “Türkiye ile mülteci anlaşmamız çalışıyor, Bulgarlar rahat uyuyabiliyor”

- Bulgaristan Başbakanı Borisov: “Türkiye ile mülteci anlaşmamız çalışıyor, Bulgarlar rahat uyuyabiliyor”

Borisov’un açıklaması

( SOFYA ) SOFYA

Asad Mülteci Konferans 


- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yasa dışı göç konusunda Türkiye ile olan anlaşmaların çalıştığını, bu sayede Bulgarların rahat uyuduklarını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yöntemi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Liderler Zirvesinin ikinci günün ardından yaptığı açıklamada yasadışı göç konusunda Türkiye ile var olan anlaşmaların aktif olduğunu söyledi.

Mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını kaydeden Borisov, yasa dışı göçün önünü kesmek için Bulgar ve Türk sınır koruma birlikleri görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.

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