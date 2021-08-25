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- Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek

- Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek

Toplantıdan detay

( SOFYA ) SOFYA


- Bulgaristan, Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış 70 Afganistan vatandaşını aileleriyle kabul edecek. Bulgaristan’da Bakanlar Kurulu, ülkenin Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış 70 Afganistan vatandaşını aileleriyle birlikte kabul etme kararı aldı. Başbakan Stefan Yanev, Bulgaristan için çalışan bu insanlara el uzatmaları ve dayanışma göstermeleri gerektiğini söyledi.

Söz konusu aileleri Afganistan’dan getirmenin kolay olmayacağını vurgulayan Stefan Yanev, yapılan organizasyon sayesinde başaracaklarını ifade etti.

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