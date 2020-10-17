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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Nara Burnu'ndan girişinden detay

Savaş Gemisi Akkale 

-boğazdan geçişinden detay
-dur yolcu önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol alan gemiye Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti. (UYC
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