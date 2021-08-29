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- Bülent Ersoy’un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC’de mahkemeye çıktı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bülent Ersoy’un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC’de mahkemeye çıktı

- Bülent Ersoy’un ekibi sahte evrak nedeniyle KKTC’de mahkemeye çıktı

Mahkemeden çıkan ekibin görüntüsü

Havalimanı Aşı Altın Gözaltı Şarkıcı 

- Ekipten bir kişinin açıklaması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un dün akşam KKTC’de bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen orkestra ekibi, PCR testlerinin sahte çıkması üzerine havalimanında gözaltına alındı. Ekip bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak. Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz” dedi.
Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.
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