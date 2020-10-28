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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bulduğu parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi

Bulduğu parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi

temizlik işçisi sokak detayları ve parayı teslim etmesi (Belediye arşivi)

Temizlik İşçisi Polis Altın Takı Polis Merkezi Helal 

-Belediye başkanı Mehmet Canpolat ile buluşması
-altın takılması
-Konuşmalar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Yaşlı adamın 35 bin lirasını bulan temizlik işçisine ödül ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sokakta temizlik yaparken yerde bulduğu 35 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik işçisinin davranışı, altın ile ödüllendirildi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediyede çalışan temizlik işçisi, sokağı süpürdüğü sırada yerde 35 bin lira buldu. Parayı alıp polis merkezine götüren işçi, sahibine ulaştırılmasını sağladı. Belediye başkanı altın ile ödüllendirdi Geçtiğimiz günlerde çalıştığı görev sahasında yerde bulduğu 35 bin Türk Lirasını karakola teslim edip ardından sahibine teslim eden Haliliye Belediyesi temizlik personeli örnek davranışı ile herkesin takdirini toplamıştı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu örnek davranışı sergilen belediye personeli Mehmet Kara’yı makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi. Burada konuşan belediye personeli Mehmet Kara, alın teri ile kazanılan paranın ancak helal olacağını ve bugüne kadar da bu şekilde yaşadığını belirterek, parayı teslim etmenin vicdani rahatlığı içinde olduğunu kaydetti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, davranışı ile gönülleri kazanan Mehmet Kara’ya teşekkür ettiğini belirterek,“Bizler de belediye olarak böyle sizler gibi duyarlı personellerimizin olmasından gurur ve onur duyuyoruz. Eminim ki Haliliye Belediyemizin tüm personelleri bu şekilde çalışıyorlar. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla çalışıyorlar. Bundan dolayı da seni tebrik ediyorum. Bizi çok gururlandırdın. Haliliye Belediyemizi yücelttin aynı zamanda sen de yüceldin. Bizler sana tekrar çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
(Şİ-SD-
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