Bulduğu esrarengiz taşın sırrının çözmeye çalışıyor

-- Taşı elinde incelemsi

-- Röp. Mehmet Ali Kuş

-- Taş ve Mehmet Ali Kuş detay



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te, yaşayan Mehmet Ali Kuş, sabah yürüyüşü için gittiği parkta bulduğu taşın sırrını araştırıyor. İlk etapta "gök elması" olarak adlandırılan gök taşı alabileceği bilgilerine ulaşan Kuş, taşın çerisinde elmas da bulunan gök taşı çıkması halinde satmayı planlıyor. Gaziantep'te sabah saatlerinde yürüşüy için gittiği parkta bir taş bulan Mehmet Ali Kuş, rengi görünümü açısından oldukça dikkatini çeken taşı saklamak amacıyla yanına aldı. Evine getirdiği taşı internet sitelerinde araştıran Taş, tam olarak ne olduğunu öğrenemedi taş ile ilgili uzun süre araştırma yaptı. Taşı nasıl bulduğunu anlatan Kuş, "Sabahın ilk saatleriydi daha hava yeni aydınlanıyordu, yolu tertemiz süpürmüşlerdi bende tesadüfen gördüm taşı o an dedim acaba bunu neden kaldırmamışlar. Tamda kaldırımın dibindeydi, birazda ağır bir taştı. Aldım ama sonrasında ısıyı görünce dağıldı. Dikkatimi çeken, yolun temiz olmasıydı. Bunu neden kaldırmamışlar diye çok dikkat ettim baktığımda da normal ağır bir taştı, gök taşı olup olmadığını da bilmiyordum” dedi.

Kuş, bulduğu taşın içerisinde elmas olan ve gök elması olarak bilinen bir göktaşı olabileceği yönündeki bilgiler üzerine ise heyecanlandığını belirterek, “Araştırdım internet sitelerinde elimdekinin meteor olduğunu ve gök elması olarak bilinen nadir türlerden biri olabileceği bilgisine ulaştım. Bazı akademisyen ve bilim adamlarına da taşın resimlerini de gönderdim. Onlar da gök elması olabileceğini ifade etti.

Taştan bir parça alarak yaptırdığım analiz raporlarında ise resimleri görenlerin tezini destekleyecek sonuçlar çıkmadı. Ama halen daha elimdeki taşı görenler, gök elması olarak bilinen meteor olduğunu söylüyor. Bazı sitelere baktım 35, 40 ve 50 bin dolara kadar satılanlar var. Bir uzmanına sordum eğer uzay elmasının meteoruysa daha da yüksek bir fiyata satabilirsin dedi.

Araştırmalar esansında Amerika’da bir alıcıya ulaştım ama İngilizce bilmediğim için satamadım” diye konuştu.

“Her gün milyonlarca göktaşı dünyaya düşüyor” Yerbilimlerinde Jeoloji Mühendisi ve Mücevher Uzmanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ise esrarengiz taşla ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, dünya yüzeyine her gün milyonlarca göktaşı düştüğünü kaydetti.

Dünyaya düşen taşların bileşimi büyük oranda demir, titanyum, mağnezyum, zirkon ve benzeri maddelerden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Hatipoğlu, “Hiçbir özelliği yoktur ve değersizdir. Ancak bu gelen meteor eğer bir karbon gezegeninden ise o zaman uzay elması (Karbonado) olur ki bu çok değerlidir. Bu yüzden göktaşının karbon testinin yapılması gerekir. Bunun alıcısı çoktur. Birde bazı üniversiteler veya uzay araştırma merkezleri belli astroitleri takip ederler ve bunların bileşimleri evrenin sırlarını çözmek için önemli veri kaynağı olduğu için mutlaka talep edilerek satın alınmak istenir. Ama öyle astronomik rakamlara değil. İnsanlar artık göktaşından zengin olma hayalini kurmasınlar” ifadelerini kullandı.

