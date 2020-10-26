Bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı

-Olay yerinden görüntü

-Polis otosu ve olay yerinde yapılan çalışmalar

-Yerdeki kan izlerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Binada bayanın yaşananları anlatması

-İşçilerin ve abisinin yaşananları polise atlaması



( KARABÜK )- Sigara içerken yerde bulduğu cisim elinde patladı, 3 parmağı parçalandı KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir çocuğun yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucu parmakları parçalandı. Safranbolu merkeze bağlı Barış Mahallesinde meydana gelen olayda bir inşaatta çalışan abisi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T. isimli çocuk, inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim bir anda patladı. Şiddetli bir patlama ile çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda eli kanlar içinde yardım isteyen genç, olay yerine çağrılan ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı belirlenen genç hastanede tedavi altına alındı. Polis patlayan parçanın ne olduğunu belirlemeye çalışıyor Çevredeki vatandaşlar patlamanın şiddetli olduğunu panik yaşadıklarını ifade ederken, olay yerine gelen Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunurken, patlayan cismin ne olduğu konusunda geniş çaplı araştırma başlattı. (YE-



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