Bulduğu 50 bin lirayı teslim eden temizlik görevlisi ödüllendirildi

-Makamda oturma detayları

-Belediye binası genel detay

-Başkan ve temizlik görevlisi açıklamalar



( KAHRAMANMARAŞ ) -- Temizlik görevlisi Halil İbrahim Çınar: "Haram bize yakışmaz" KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta görev yaptığı bölgede bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik görevlisi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından ödüllendirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kamu Külliyesi hizmet binasında yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden temizlik görevlisi Halil İbrahim Çınar ile buluştu. Makam odasında bir müddet oturduktan sonra temizlik görevlisine teşekkür eden Okay, “Çevre temizlik görevlimize çok teşekkür ediyoruz ve bize örnek bir davranış sergiledi. Hem de kamu görevlisi olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş oldu. Aslında Dulkadiroğlu Belediyemizde çalışan personellerin bir timsali oldu kendisi. Kamu görevlisi olarak vatandaşlara hizmetin gerekliliğini yaptığı bu davranışıyla yerine getirdi. Bizler kendisini ödüllendireceğiz” dedi.

16 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Çınar, “Çalıştığım konteynırın etrafında temizlik yaparken bir miktar para buldum ve durumu polise bildirdim. Parayı bulduğumda her hangi bir düşüncem olmadı ve haram bize yakışmaz” dedi.

Öte yandan olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanmış, Vedat Gölcü, çalıştığı şirkete ait 250 bin lira ile bankaya giderken 50 bin lirasını düşürmüştü. Dulkadiroğlu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Çınar ise temizlik yaptığı esnada yerdeki parayı bularak polis ekipleri aracılığıyla sahibine teslim etmişti. (HLL-



