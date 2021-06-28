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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor

Buldan lavantada söz sahibi olmak istiyor

Lavanta tarlasından farklı açılardan görüntü

Kıraç Ekonomi 

-Lavantalardan görüntü
-Lavanta üreticisi Bozkaya ile röportaj

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde 6 yıl önce lavanta eken Erkan Bozkaya, lavantaların hem ekonomik değerinin yüksek olduğunu hem de arıcılık için önemli yere sahip olduğunu belirtti.
Buldan Sarımahmutlu Mahallesi'nde Erkan Bozkaya, 6 yıl önce 30 dönüm araziye lavanta ekti. 6 yıldır lavanta üretimi yapan Bozkaya, bölgenin lavanta için elverişli olduğunu ayrıca lavantanın çok fazla bakıma ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Buldan’ın lavanta üretiminde söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Bozkaya, “Yaptığım araştırmalar neticesinde bölgemizin yapısının lavanta üretimine uygun olduğunu öğrendim. Dikimlerini yaptım. Lavanta çok büyük emek ve bakım istemiyor. Kuraklığa dayanıklı bir bitki. Ayrıca budamalarını iyi yapılmasıyla çok uzun yıllar ürün veriyor. Temmuz sonunda hasat yapılıyor. Ekonomik değeri diğer ürünlere göre çok iyi. İyi ürün elde edildiğinde ekonomik olarak ciddi gelir getiriyor. Lavanta arıcılıkta da çok önemli. Ben arazisi olan herkese lavanta dikmesini tavsiye ediyorum” dedi.
“Birçok sektörde olduğu gibi arıcılıkta da aranan bir bitkidir” Lavanta bitkisinden elde edilen balın kalitesinin ve ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunu belirten bal üreticisi Hakan Aytekin’de “Lavanta bitkisi çiçek, kozmetik, ilaç, temizlik sektöründe olduğu gibi arıcılıkta da aranan bir bitkidir. Bu nedenle biz arıcılar olarak sektörün Buldan’da daha fazla gelişmesi için lavanta yetiştiriciliğini çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın boş arazilerinde lavanta yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Kuraklığa dayanaklı olması nedeniyle kıraç bölgelerde dahi üretimi yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.
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