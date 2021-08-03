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Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü

Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü

Yanan bölgeden detaylar

Su Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-köylülerin tankerlerle su taşıması

( DENİZLİ ) -- Denizli’de yeni orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde yeni bir yangın başladı.
Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Denizli’nin Buldan ilçesi Süleymanlı ve Alandız Mahallerinin arasında öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Edinile bilgilere göre; duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ve zarar gören alanın tespiti yapılacak inceleme netlik kazanacağı öğrenildi. (FP-MB-Y)
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