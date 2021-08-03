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Buldan'da alevler köyün etrafını sardı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Buldan'da alevler köyün etrafını sardı

Buldan'da alevler köyün etrafını sardı

Alevlerden görüntü

Jandarma Zehirlenme Yangın Orman Yangını Şiddetli Rüzgar 

-Gökyüzünün dumanla kaplanmasından görüntü
-Alevlere yakın olan evden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de dün başlayan akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı.
Rüzgarın etkisini arttırdığı bölgede alevler bir anda mahallenin etrafını sardı. Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün 13.30 sıralarında başlayan orman yangını büyükşehir itfaiyesi ve orman ekipleri gece saatlerinde alevleri kontrol altına almıştı. Bugün yine başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle etkisini arttırdı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan ve büyüyen alevler, köyün etrafını sardı. Köyün etrafında bulunan ve alevlerin yaklaştığı evleri kurtarmak isteyen ekipler cansiperane mücadele ediyor. Mahalle kara dumanlarla kaplanırken jandarma ekipleri olası duman zehirlenmelerine karşı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
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