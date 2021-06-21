Buldan Belediyesi geri dönüşüm konteynırlarını çöpe attı

-Geri dönüşüm konteynırların yığıldığı alandan görüntü

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de bir ilçenin farklı noktalarına kurulan ve geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanan konteynırlar sökülerek çöpe atıldı. Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz dönemlerde ilçenin farklı noktalarına kurulan geri dönüşüm malzemelerinin belediye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan konteynırlar sökülerek çöpe atıldı. Şişe kumbaralarının Denizli’de faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasıyla yapılan anlaşmayla konulduğu, kâğıt, plastik şişe ve diğer katı atıklar konulması için yaptırılan kutuların Buldan Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönem yaptırıldığı öğrenildi. Meydanlarda ve caddelerde yer alan geri dönüşüm kutularının sebepsiz yere kaldırılmasına anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlar “İçtiğimiz su şişesinin çöpe gitmesini istemiyoruz. Kağıt, ambalaj ve şişelerin mutlaka ekonomimize kazandırılması gerekiyor. Bu konuda sürekli uyarılar yapılıyor. Geri dönüşüm hem ekonomimize katkı yapacak hem de çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayacaktır. Ayrıştırılması gereken malzemeler tamamen çöpe atılmak zorunda kalıyor. Bu konteynırlar kime ne gibi bir engeli oldu da kaldırıldı anlam veremiyoruz” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda Buldan da müze oluşturulması için toplanan ilk motorlu dokuma tezgahı gibi eşyaları stadyumunda çürümeye terk edildi. Yine Belediye Başkanı Mustafa Şevik, kar helvacıları için 3 ay önce inşaatına başlanılan toplu satış yeri projesi tamamlanma aşamasına geldiğinde yine kendisi yıktırdı.

