Bulanık'ta korona virüs denetimi

- Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan esnafı denetleyerek; sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi. Caddede karşılaştıkları vatandaşları da uyararak sosyal mesafe kuralını hatırlatan ekipler, ilçe merkezinde sık sık anons yaparak kuralları hatırlattı.
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