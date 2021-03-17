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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bulanık'ta korona virüs denetimi

Bulanık'ta korona virüs denetimi

Emniyet mensuplarının esnafı ziyareti

-Zırhlı araçlardan anons yapılması

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan esnafı denetleyerek; sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi. Caddede karşılaştıkları vatandaşları da uyararak sosyal mesafe kuralını hatırlatan ekipler, ilçe merkezinde sık sık anons yaparak kuralları hatırlattı.
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