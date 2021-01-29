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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bükreş’te pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü

- Bükreş’te pandemi hastanesinde yangın: 4 ölü

Yanan hastane binasından görüntü

( BÜKREŞ ) BÜKREŞ

Hastane Başkent 


- Romanya’da pandemi hastanesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 120 hasta da tahliye edildi. Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında mücadele devam ederken, Romanya’dan korkutan haber geldi. Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği pandemi hastanesinde yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Kentin en büyük hastanelerinden biri olan Matei Bals Hastanesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Raed Arafat, hayatını kaybedenlerin korona hastası olduğunu söyledi ve "Üç hasta olay yerinde, dördüncü kişi de tedavi sırasında hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan 120 kişi de tahliye edildi” dedi.
Kasım ayında, korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastalarının büyük bir kısmını koridorlarında tedavi etmiş ve bu görüntüler Romanya basınında yer almıştı. Romanya’da bulunan başka bir hastanede de 14 Kasım’da yangın çıkmış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Romanya’da korona virüs vaka sayısı 721 bin 513 olarak açıklanırken, 18 bin 105 kişi de hayatını kaybetmişti.
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