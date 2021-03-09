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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın törenle karşılanması - Akar'ın Şehitliği ziyareti - Akar'ın mezarlara çiçek bırakmasıMilli Savunma Bakanı Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiBÜKREŞ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk şehitliğini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Romanya'da Bükreş Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın da eşlik ettiği ziyarette, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar ardından Romanya Savunma Bakanı Ciuca anıta çelenk koydu.Şehitlik defterini de imzalayan Bakan Akar, şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. - Çokuluslu Tümeni ziyaret ettiBakan Akar ayrıca şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti.Romanya Savunma Bakanı Ciuca’nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerleri ile bir araya geldi.Ziyaret sırasında Çok Uluslu Güneydoğu Kolordusu Komutanı Tümgeneral Tomita Catalin Tomescu’nun Türkiye’de görev yaptığı üç yılı unutmadığını belirterek Türkçe kısa bir selamlama konuşması yapması dikkat çekti.Akar, resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü. Bakan Akar ve eşi Şule Akar’ı havalimanında karşılayan Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ve eşi, havalimanındaki uğurlama törenine de katıldı.

Şehit Şehit Asker Ulusal Marş General Irak 

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