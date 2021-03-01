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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bugün aldığı otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

Bugün aldığı otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

Araçtan görüntü

Polis Araç Yangını Bild Lüks Otomobil Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Araç sahibi ile röportaj
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Esenler’de araç yangını İSTANBUL

- Esenler TEM bağlantı yolunda lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç sahibinin bugün aldığı araç ise yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 22:30 sıralarında TEM Otoyolu Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deniz Sümbül yönetimindeki 34 CBY 650 plakalı lüks otomobilden TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Kaputtan dumanların yükseldiğini gören sürücü Deniz Sümbül’ün aracı bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Gündüz aldığı otomobil akşam alev alev yandı Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Lüks otomobil sürücüsü Deniz Sümbül, “ Bugün gündüz saatlerinde almış olduğum araçta belli olmayan bir sebepten dolayı yangın sonrası kül oldu. Araçta tek başımaydım. Bende bir şey yok ama aracın durumu ortada. Allah kimseye göstermesin. Gerçekten zor bir durum” dedi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araç tamamen söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (SB-MÇ-Y)
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