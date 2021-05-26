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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturması kapsamında bilgi veren Ümit Özdağ açıklama yaptı

- Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturması kapsamında bilgi veren Ümit Özdağ açıklama yaptı

-Adliye önünden açıklamadan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Televizyon Vatansever Televizyon Programı Terör Örgütü Avcılık 


- İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturması kapsamında Ümit Özdağ İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek bilgi verdi. Özdağ adliye önünde yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelelerine devam edeceklerini aktardı. İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kavuncu hakkında re’sen başlatılan soruşturma kapsamında Özdağ bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özdağ savcılıkta verdiği ifadenin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamada bulundu. Ümit Özdağ daha önce paylaştığı hususları savcı ile de paylaştığını söyleyerek “Türkiye karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele stratejik planlamadan çok uzak, eksik, hatalı bir mücadele. Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da böyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri yanlışları da söylemeye ve Türk Milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz. İYİ Parti, Atatürk'e, İstiklal Harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı vatansever Türk Milliyetçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar ve paraşütle FETÖ iltisaklıların partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü FETÖ iltisaklı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iltisaklı olan kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz” dedi.
(Mİ-ZA-BA-Y)
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