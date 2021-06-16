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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu

Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu

siren çalarak yangına giden itfaiye aracı

İtfaiye Aracı Kalaba Alabalık Yangına Müdahale 

-tarlaya girip yangına müdahale etmesi
-koşuşturan vatandaşlar
-yangını söndürmeye çalışmaları
-yangının sönüdürülmesi
-soğutma çalışmaları
-kalabalıktan görüntüler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da buğday tarlasında yangın çıktı- Buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ve mahalleli tarafından söndürüldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını mahalleli ve itfaiye ekipleri birlikte söndürdü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Reşat Y.’ye ait buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çıktığını gören mahallede yaşayan vatandaşlar tarlaya koştu. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler ile vatandaşların dayanışması alevlerin tarlanın her tarafına yayılmasını engelledi. Çıkış nedeni araştırılan yangında yaklaşık 20 dönüm ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. (Şİ-SVY-
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