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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Buenos Aires Limanı’nda korkutan yangın

- Buenos Aires Limanı’nda korkutan yangın

-Yangından görüntüler

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Sosyal Medya Başkent İtfaiyeciler Trol 


- Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı'nda yangın çıktı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı'nda bir vinçte yangın çıktı. Limana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Buenos Aires Limanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bu sabah Buenos Aires Limanı'nın 4’üncü Terminalindeki bir vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiyecilerin çalışmaları, güvenlik protokollerinin tam olarak uygulanması ve tüm liman personelinin işbirliği sayesinde önemli sonuçlar olmadan kontrol altına alındı” denildi.
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