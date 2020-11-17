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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BUENOS AIRES - Arjantin’de hükümete destek gösterisi

BUENOS AIRES - Arjantin’de hükümete destek gösterisi

- Göstericilerden görüntüler - Yürüyüşten görüntülerBUENOS AIRES (AA) - Arjantin ’de Alberto Fernandez hükümeti taraftarı binlerce kişi, hükümet kanadının hazırladığı ve temsilciler meclisinde tartışılan servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteri düzenliyor.Tasarı, ülkede serveti yaklaşık 2,5 milyon dolardan fazla olan kişilerden bir kerelik özel bir vergi alınmasını öngörüyor.

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