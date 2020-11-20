BUENOS AIRES - Arjantin’de hemşireler gösteri düzenledi
- Göstericilerden görüntüler - Yürüyüşten görüntülerBUENOS AIRES (AA) - Arjantin ’in başkenti Buenos Aires'te, Buenos Aires Özerk Hükümeti için çalışan hemşireler daha iyi çalışma şartları talebiyle gösteri düzenledi. Ulusal Kongre Binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, devlet başkanlığı binası Casa Rosada’nın önündeki Mayıs Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
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