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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

- Bakan Muş'un Gül Baba Türbesi'ni ziyaretiTicaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan 'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret ettiBUDAPEŞTE (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan 'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ne ziyarette bulundu.Resmi temasları kapsamında Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Muş, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.Ziyarette Muş'a, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da eşlik etti.Bakan Muş, daha sonra Polonya'ya hareket etmek üzere havalimanına geçti. - Gül BabaGül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.
Gül Baba Türbesi, 1543 - 1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.Türk - Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Cenaze Cenaze Namazı Başkent 

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