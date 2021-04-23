Bucalı çocuklar 23 Nisan’a sürpriz hediyeyle uyandı



- Buca Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır 23 Nisan coşkusundan uzak kalan çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından bir gün önce belediye ekipleri, gece boyunca kentin dört bir yanına Bucalı çocuklar için hediye bıraktı. Güne kendileri için hazırlanan bayram hediyesiyle başlayan çocuklar bu günlerin anılarını güzelleştirecek bir bayram sevinci yaşadı. Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, kentteki çocuklara güzel bir sürprizle "Merhaba" dedi.

Sürpriz etkinliğin aktarıldığı ve çocukların sevincinin yansıtıldığı video ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle 2 yıldır sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçen bayramın coşkusunu çocuklara yayabilmek için çalışan Buca Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlik kapsamında yasaktan bir gün önce Buca’nın dört bir yanı hediyelerle donatıldı. Buca’nın dört bir yanında 23 Nisan hediyeleri Gece saat 3’te sokaklara dökülen ekipler, çocuklar için hazırlanan özel hediyeleri özenle paketleyerek Atatürk heykelinden Barış Manço sokağına, Dumlupınar sokaklarından metro istasyonuna, direklerden parklara kadar binlerce noktaya hediyeleri konumlandırdı. Hediyelerin konumlandırılmasının çocuklar günün ilk ışıklarında uyanarak sokaklara çıkan çocuklar, sokaklarda hediyelerle karşılaştı. Hediyeleri görüp şaşkınlığını gizleyemeyen çocuklar, üzerinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın kendilerine bıraktığı 23 Nisan mektubunu görerek hediyelerini alarak unutamayacakları bir 23 Nisan’a "Merhaba" dedi.





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