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Bucak yangını kontrol altında
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bucak yangını kontrol altında

Bucak yangını kontrol altında

Yanan alan detay

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Trol 

-Dumanlar detay
-Ekipler detay
-Soğutma çalışmaları
-Helikopterler detay

( BURDUR )-21 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü BURDUR

- Burdur’un Bucak ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla 21 saat sonra kontrol altına alındı. Bucak ilçesinde Çobanpınarı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca etkisini devam ettirdi. Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangına arazöz, su tankerleri, TOMA ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla müdahaleye devam edildi. Yangın yoğun çalışma sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Helikopterler Kargı Mahallesi’nin üst kısmında soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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