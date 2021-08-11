Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor

-TOMA'ya su verilmesi

-Vatandaşların tırmıklaması

-Kürekle alevlere basması

-Yangın söndürme tüpü kullanması

-Alevlere yangın söndürme tüpü sıkın kişi



( BURDUR - EK)-Alevler Taşbaşı Mahallesi'ne yaklaştı- Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu- TOMA ekipleri de bölgede aktif rol alıyor BURDUR



- Burdur’un Bucak ilçesindeki orman yangını Taşbaşı Mahallesi’nin üst kısmında etkisini devam ettiriyor.Bucak’ın Çobanpınarı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi’ne doğru ilerliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. Mahallenin üstünde etkisi devam ettiren yangına TOMA araçları da müdahalede bulunuyor. Vatandaşların TOMA’lara su taşımak için canla başla mücadele ettiği görüldü.

Vatandaşlar ayrıca ellerine aldıkları tırmıklarla yangının önünü almaya çalışırken, bazı vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu. Yangına orman araözlerinin yanı sıra 7 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

