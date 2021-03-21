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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bucak’ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

- Bucak’ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

- YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

Ormanlı Orman Yangını 

-- VATANDAŞIN CEP TELEFONUNA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

( BURDUR ) BURDUR

- Bucak’ta ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Burdur’un Bucak ilçesi Sazak mevkiinde dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Yangın büyük bir alana yayılmadan kısa sürede söndürülürken, yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı. (CTK-SM-
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