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Bucak'ta bir mahalleye tahliye
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bucak'ta bir mahalleye tahliye

Bucak'ta bir mahalleye tahliye

Jandarma detay

Çevik Kuvvet Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Çevik kuvvet detay
-Vatandaşların eşyalarını kamyona yüklemesi
-Eşyalar detay
-Kamyonların ayrılması
-Mahalleden detay
-Yanan bölgeden detay

( BURDUR )-Yangının etkili olduğu Bucak'ta Taşbaşı Mahallesi tahliye edildi BURDUR

- Burdur’un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınında, tehlike altında olan ve yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Taşbaşı Mahallesi’nde tahliye başladı.
Bucak’ın Çobanpınarı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi’ne doğru yaklaştı. Bu durum üzerine mahallenin tahliye edilmesine karar verildi.
Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri mahallenin içine girerek vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye olmasına yardımcı oldu. Karar sonrası vatandaşlar alabildikleri eşyalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı.
20 evin bulunduğu mahallede yaklaşık 100 kişinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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