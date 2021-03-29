Bucak’ta araç yüklü tır yandı: 7 araç kül oldu

-- Tırın yanması

-- itfaiyenin müdahalesi

-- yanan araçlardan görüntü



( BURDUR ) BURDUR



- Isparta-Antalya karayolunda bir anda alev alan tırda bulunan 8 yeni otomobilden 7’si yanarak kullanılamaz hale geldi. Isparta-Antalya Karayolu, Bucak Elsazı Köyü, Dereboğazı mevkiinde Antalya'ya seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 16 AGV 194 plakalı tırda yangın çıktı. Hareket halindeki araç yüklü tır bir anda alev alırken alevleri fark eden tır sürücüsü, tırı park ederek, çevredeki vatandaşlardan yardım isterken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Elsazı Köyü İlköğretim Okulu önünde meydana gelen araç yangınına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin büyük çabası sonunda yangın ormana veya başka araçlara sıçramadan söndürülürken yangın çıkan araç ve tırda soğutma çalışması yapıldı. 8 aracın yüklü olduğu öğrenilen tırda çıkan yangında 7 araç tamamen yanarak kül olurken tırda hasar oluştuğu belirlendi. Yangın sırasında yol şeridinin trafiğe kapanması uzun kuyruklar oluştururken yangın anı ve yolun trafiğe kapanması çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürülürken yangın ile ilgili kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı. (CTK)



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