-- İtfaiye ekiplerinden detay

-- Yangını izleyen vatandaşlardan detay



( BURDUR ) - Bucak’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi- Evi yanan aileye devlet sahip çıktı BURDUR



- Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere Köyü’nde çıkan yangında yanan ev kullanılamaz hale gelince devlet evi yanan aileye yardım etmek için harekete geçti. Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyünde meydana gelen yangın sonucunda tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İncirdere Köyü’nde Mustafa Duman’a ait evde çıkan yangına Burdur Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evin içerisindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Duman Ailesine yardım için yetkililer harekete geçti Bucak ilçesine bağlı İncirdere Köyü’nde çıkan yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen Duman ailesine yardım etmek için yetkililer harekete geçti. Yangının ardından Burdur İl AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, KHGB Müdürü Cemal Acar ve İncirdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Eroğlu kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulundu. Yanan evin yürek sızlatan halini gören yetkililer, Duman ailesinin yaralarının sarılması için çalışmaların başlatılacağını bildirdi. (CTK)



loading...