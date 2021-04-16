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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak

Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak

drone görüntüsü

Hastane Sahur Mutant 

-Belediye Başkanının açıklaması
-Detaylar

( KASTAMONU -DRONE) KASTAMONU

- Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmayacağını açıkladı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokol töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandemiden dolayı bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde Ramazan davulunun çalınmayacağını kaydetti.
Kastamonu’da vakaların arttığını ve hastanede de ciddi bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu, vaka sayısında Türkiye’de ilk beşin içerisinde. Çok ciddi bir artış söz konusu, hastanemizde ciddi bir yoğunluk var. Vakaların yüzde 80’inde mutant virüs ile karşılaşıyoruz. Bu virüsün bulaşıcılığı diğerine göre çok daha fazla. Dolayısıyla böyle bir durumda bu işi meslek edinen arkadaşlarımız ne de diğer vatandaşlarımızı risk etmeye gerek diyerek, kısmi kapanmanın ve sokağı çıkma kısıtlamaların olduğu bir dönemde bu tarz bir uygulamanın da bu yıl itibariyle ötelenmesinin daha doğru olacağını düşündük. Belirli günlerde sokağı çıkma kısıtlaması da uygulanıyor. Hastamızda çok fazla, vakamızda fazla. Hiç kimseyi riske atmama adına bu yıl itibariyle Ramazan davulunu çaldırmama yönünde karar aldık. Ama bu işi meslek edinen arkadaşlar yılda bir defa ‘bizler bu işten ekmek yiyoruz’ dediler. Bizlerde bu arkadaşları yanımıza çağırdık ve problemlerini çözdük. Arkadaşlarımızın problemleri ortadan kalktı. Onların mağduriyetlerini ben bir şekilde giderdim” dedi.
Geleneklerin yaşatılmasında yana olduklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Ben, geleneğin yaşatılması tarafım. Davul bizlerin geleneğinde var. Ramazanda olmazsa olmazımız ama her şeyin başı da sağlık. Önce sağlık diyoruz. Onun için bu yıl itibariyle böyle bir uygulama kararı aldık” diye konuştu.

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